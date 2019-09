SES : développement d'un logiciel dynamique

05/09/2019 | 13:34

L'opérateur de satellites SES a annoncé ce jeudi le lancement d'Adaptive Resource Control (ARC), solution logicielle dynamique en cours de développement en partenariat avec Kythera Space Solutions, pour améliorer la flexibilité et l'efficacité de O3b mPOWER.



'ARC permettra le contrôle dynamique et l'optimisation de la puissance, du débit, des faisceaux et de l'attribution des fréquences sur l'ensemble des ressources spatiales et terrestres du système O3b mPOWER', explique le groupe luxembourgeois.



Ceci se traduira selon lui par une distribution plus performante des services de données par satellite à faible latence et une expérience utilisateur finale supérieure, pour son système de communication en orbite terrestre moyenne (MEO) de nouvelle génération.



