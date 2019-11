SES : dévisse, la monétisation de la bande C se complique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plus forte baisse de l’indice SBF 120, SES chute de 13,90% à 14,59 euros car la processus de monétisation de la bande C aux Etats-Unis s’éloigne et s’annonce plus compliquée que prévu. Pour cette raison, JPMorgan a abaissé sa recommandation de Surpondérer à Neutre avec un objectif de cours abaissé de 28 euros à 22 euros, selon une source de marché. Le bureau d’études souligne que le scénario d’enchères publiques, plutôt que privées, prend de la consistance.Le premier est soutenu par le sénateur républicain, John Neely Kennedy (Louisiane).Le timing de la cession de certaines fréquences de la Bande C n'est donc plus aussi clair qu'il y a quelques semaines. Le broker anticipait jusqu'à présent une réponse de la Federal Communications Commission (FCC) en décembre ou en janvier. JPMorgan a par ailleurs abaissé le montant que recevront les opérateurs de satellite dans un tel cas de figure.La coalition sur la bande C (CBA), consortium regroupant SES, Telesat et Intetsal, avait été créé pour négocier avec les autorités américaines la libération contre espèces sonnantes et trébuchantes de certaines fréquences de la Bande C.