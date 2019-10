SES : en hausse, des nouvelles favorables pour la monétisation de la bande C

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SES (+1,47% à 17,64 euros) affiche ce matin l’une des plus fortes hausses du SBF 120, la coalition sur la bande C (CBA) ayant annoncé aujourd'hui qu'elle s'engageait à libérer 300 MHz du spectre de la bande C pour permettre le déploiement rapide de la technologie sans fil 5G sur tout le territoire des États-Unis.Dans un document déposé auprès de la Federal Communications Commission (FCC), la CBA précise que la bande 300 MHz du spectre comprend une bande de garde 20 MHz pour protéger les services par satellite existants des interférences 5G.La FCC doit encore se prononcer sur cette proposition.Le CBA est un consortium regroupant SES, Telesat et Intetsal et négociant avec les autorités américaines la libération contre espèces sonnantes et trébuchantes de certaines fréquences de la Bande C. L'enjeu financier de cette négociation est important pour SES. Selon une récente estimation de Morgan Stanley, SES recevrait 7,25 milliards de dollars, ce qui représente 16 euros par action.