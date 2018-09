SES : le satellite SES-14 est opérationnel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SES a annoncé que le satellite à haute puissance SES-14, positionné à 47,5 degrés Ouest, dessert désormais l’Amérique latine, les Caraïbes, l’Amérique du Nord, l’Atlantique Nord et l'Afrique de l’Ouest. SES-14 est un satellite "tout électrique" qui offre une couverture à faisceau large en bande C et en bande Ku, ainsi que des faisceaux ponctuels à haut débit en bande Ku; c'est le deuxième satellite hybride de la société à desservir le continent américain, le premier étant SES-15.Les faisceaux larges de SES-14 en bandes C et Ku et les capacités haut débit desservent divers marchés. Le satellite accroît la portée du deuxième pôle de diffusion par câble de SES en Amérique latine, et apporte de la capacité supplémentaire pour les services de vidéo en diffusion directe par satellite. Il fournit par ailleurs davantage de connectivité haut débit au marché dynamique de l'aéronautique et à d'autres applications à fort trafic du secteur maritime et des liaisons terrestres cellulaires.Le satellite transporte également une charge utile hébergée pour la mission GOLD (Global-scale Observations of the Limb and Disk) de la NASA. Depuis l'orbite géostationnaire, GOLD fournira des images sans précédent de la haute atmosphère de la Terre, qui permettront aux scientifiques d'approfondir leur compréhension de la frontière entre la Terre et l'espace.SES-14 remplace et enrichit les services actuellement fournis par NSS-806. SES a obtenu sa licence d'exploitation sur cette position orbitale brésilienne suite à sa participation fructueuse à une vente aux enchères pour l'attribution des fréquences en 2014.