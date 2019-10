SES : place avec succès un emprunt de 500 ME

29/10/2019 | 15:17

SES annonce l'émission avec succès d'un emprunt obligataire pour un montant de 500 millions d'euros sur 8 ans libellées en euros.



Les obligations porteront sur un taux de 0,875%. SES est notée Baa2 par Moody's (avec perspective stable) et BBB- par Standard & Poor's (avec perspective stable).



' Le produit de l'émission sera affecté aux besoins généraux de la société, y compris le refinancement de la dette existante ' précise le groupe.



Cette transaction a été sursouscrite plus de cinq fois. Les obligations ont été placés auprès d'un large éventail d'investisseurs institutionnels à travers l'Europe.



