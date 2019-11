SES :, plus forte baisse de l'indice SBF 120 à la mi-séance du mardi 19 novembre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SES (- 19,39% à 11,85 euros)Le secteur des satellites est à la peine à la Bourse de Paris alors que le président de la FCC s'est déclaré favorable à une enchère publique pour la libération du spectre de bande C. SES, qui a le plus à gagner à la monétisation de la bande C aux Etats-Unis, dévisse. Dans une étude publiée récemment, JPMorgan estimait qu'une enchère publique, plutôt que privée, pourrait se traduire par un produit de cession plus faible, une imposition plus élevée et un processus prenant plus de temps.