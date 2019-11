SES :, plus forte baisse du SRD à la clôture du mercredi 13 novembre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-14,45% à 14,45 euros)SES a chuté car la processus de monétisation de la bande C aux Etats-Unis s'éloigne et s'annonce plus compliquée que prévu. Pour cette raison, JPMorgan a abaissé sa recommandation de Surpondérer à Neutre avec un objectif de cours abaissé de 28 euros à 22 euros, selon une source de marché. Le bureau d'études souligne que le scénario d'enchères publiques, plutôt que privées, prend de la consistance.