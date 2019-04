SES : position renforcée dans la vidéo par satellite

Données financières (€) CA 2019 2 032 M EBIT 2019 512 M Résultat net 2019 285 M Dette 2019 3 895 M Rendement 2019 6,16% PER 2019 20,13 PER 2020 16,99 VE / CA 2019 5,04x VE / CA 2020 4,79x Capitalisation 6 339 M Graphique SES Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SES Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 19,6 € Ecart / Objectif Moyen 42% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Stephen Collar President & Chief Executive Officer Romain Bausch Chairman Andrew Martin Browne Chief Financial Officer Ruy Jose Carvalho Pinto Chief Technology Officer Marcus Bicknell Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SES -17.56% 7 156 EUTELSAT COMMUNICATIONS -8.89% 4 072 INMARSAT 44.21% 3 353 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 46.45% 2 994 SPEEDCAST INTERNATIONAL LTD 31.62% 636 GLOBALSTAR, INC. -33.61% 623