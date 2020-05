SES prend des mesures préventives contre le Covid-19

Paris (awp/afp) - L'opérateur européen de satellites SES a mis en place des mesures préventives contre l'impact du Covid-19, qu'il juge inévitable même si l'effet est resté selon lui "limité" au premier trimestre.

"Nous avons une activité forte et résiliente, avec surtout des contrats fixes, à long terme, et 85% de notre chiffre d'affaires pour 2020 déjà sécurisé. Néanmoins, l'impact de la pandémie sur l'économie mondiale et plusieurs des activités où nous sommes présents est profond, et il est inévitable que nous soyons touchés", a expliqué le PDG Steve Collar, cité dans un communiqué.

"Nous avons agi vite et fort pour mettre en place des mesures spécifiques pour réduire l'effet du Covid-19 sur notre Ebitda, notamment des limitations importantes de nos dépenses discrétionnaires, de l'ordre d'une cinquantaine de millions de dollars pas an, et avons abaissé de 180 millions d'euros notre programme d'investissements pour les quatre prochaines années", a-t-il détaillé.

Au premier trimestre, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda), qui sert de référence pour les prévisions internes, accuse un recul limité de 1,9% à 284,7 millions d'euros. Et le chiffre d'affaires n'a que légèrement diminué, de 0,4% à 478,9 millions d'euros.

Le bénéfice net en revanche a plongé de près de 30% à 50,8 millions d'euros, ce que le groupe met sur le compte d'une moindre performance opérationnelle, d'une baisse de ses revenus financiers et d'effets de change négatifs.

Steve Collar juge qu'il est trop tôt pour se prononcer sur une éventuelle révision des objectifs annuels. Le chiffre d'affaires et l'excédent brut d'exploitation sont ainsi toujours attendus respectivement entre 1,9 et 2 milliards d'euros et 1,15 et 1,21 milliard d'euros.

L'activité "Réseaux", toujours en forte croissance au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 11,5% à 196,6 millions d'euros, reste le moteur du groupe. Au contraire de l'activité vidéo, qui représente 59% de l'activité du groupe et baisse de 7,3% à 281,9 millions d'euros.

SES avait indiqué début mars qu'il envisageait la filialisation de son activité "Réseaux". Ce plan de transformation se poursuit, et SES assure que cela lui permettra à partir de 2021 d'optimiser son excédent brut d'exploitation dans une fourchette de 40 à 50 millions d'euros.

Fin mars, le groupe affichait une réserve de liquidités de 437,2 millions d'euros, avant versement en avril à ses actionnaires d'un total de 184 millions d'euros au titre du dividende pour l'année 2019.

afp/jh