SES : restauration rapide d'un service en RDC

10/02/2020 | 14:23

SES et Gilat Telecom annoncent que la connexion internet haut débit en République démocratique du Congo (RDC) a été rétablie en un temps record de seulement quatre jours après la coupure du câble sous-marin du West Africa Cable System (WACS).



L'opérateur et son client soulignent que cette coupure de câble a ralenti le débit sur toute la façade ouest du continent africain. La restauration rapide du service s'est appuyée sur les capacités satellitaires O3b Medium Earth Orbit (MEO).



