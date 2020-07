SES-Imagotag : EuroLand Corporate reste à l'achat

01/07/2020 | 09:51

L'analyste EuroLand Corporate confirme ce mercredi sa recommandation 'achat' sur le titre SES-Imagotag, affichant une 'confiance dans un rebond au S2'.



'Le Groupe fait toujours état d'un redémarrage de son activité en lien avec le retour à la normale de sa production en Chine ainsi que la poursuite de la levée des mesures de confinement. D'un point de vue géographique, la France et l'Europe du Sud affichent un recul alors que l'Europe du Nord, l'Amérique et l'Asie restent bien orientés sur la période et devraient donc contribuer à la croissance du Groupe cette année', retient le broker.



EuroLand Corporate confirme ainsi son objectif de cours de 29 euros sur la valeur.



