SES-imagotag : contrat 'majeur', EuroLand revoit sa cible

28/11/2019 | 13:05

L'analyste EuroLand Corporate confirme ce jeudi sa recommandation 'achat' sur le titre SES-imagotag, après la signature par le groupe d'un contrat 'majeur' avec un distributeur américain, de 100 millions de dollars sur quatre ans.



'Cette signature témoigne du succès de la stratégie du Groupe (d'autant qu'il représente le deuxième plus gros contrat derrière celui avec Media Markt et renvoie un signe positif quant à l'atteinte de ses objectifs de croissance', explique le broker, qui revoit ses objectifs de chiffre d'affaires 2020 à 390,6 millions d'euros (vs 380,6 ME) et 2021 à 495,1 millions d'euros (vs 482,1 ME).



EuroLand Corporate revoit également à la hausse son objectif de cours. Celui-ci passe à 35 euros, contre 33 euros jusqu'à présent.



