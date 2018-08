SES IMAGOTAG : bien orienté, la dynamique de ses prises de commandes est très positive

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SES-imagotag est aux avant-postes du marché SRD à la faveur d'une hausse de 1,58%, à 28,95 euros. Le spécialiste des étiquettes digitales pour le secteur de la distribution s'est montré très confiant dans ses perspectives à court et moyen terme, galvanisé par le succès de sa nouvelle gamme Vusion. A moyen terme d'abord, c'est-à-dire dès 2019, SES-imagotag anticipe une croissance forte de son activité sur la base d'un carnet de commandes record qui devrait continuer à s'étoffer au second semestre.Fin juillet, le groupe a déjà annoncé un contrat pour 3 millions d'étiquettes Vusion en Europe.A fin juin, SES-imagotag affichait une croissance de ses prises de commandes de 32,7%, à 137,9 millions d'euros. La dynamique s'est surtout matérialisée au deuxième trimestre : +59,1% à plus de 100 millions d'euros de prises de commandes. "Deux des plus grands distributeurs alimentaires européens ont en effet choisi la solution Vusion de SES-imagotag pour le déploiement accéléré d'un total de 1900 magasins dans plusieurs pays d'Europe", indique le groupe dans son communiqué.A plus court terme, SES-imagotag a maintenu son objectif de croissance organique de 20% cette année grâce à l'augmentation des capacités de production attendue au second semestre.Cette montée en puissance soutenue par l'investissement de BOE, l'actionnaire majoritaire (79,9%) de SES-imagotag, a commencé à se voir dans les comptes du deuxième trimestre. Ainsi, le groupe français a fait état d'une croissance de 96% de son chiffre d'affaires sur cette période par rapport au trimestre précédent. En rythme annuel, l'activité de SES-imagotag reste en baisse, de -4,4%. Toutefois, le redressement est en cours puisqu'elle avait chuté de près de 30% au premier trimestre sur un an.Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires du spécialiste des étiquettes digitales ressort en baisse de 14,9% à 81,2 millions d'euros.