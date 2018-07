SES IMAGOTAG : déploie ses étiquettes Vusion pour la première fois au Moyen-Orient

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SES-imagotag, numéro un mondial des étiquettes électroniques et des solutions IoT pour le commerce, a signé un premier contrat de déploiement au Moyen-Orient avec Sharaf DG, membre du groupe Euronics et N°1 de la distribution d’électronique grand public dans la région. Sharaf DG a choisi la nouvelle plateforme Vusion Cloud et les étiquettes connectées de SES-imagotag pour garantir une meilleure précision et agilité prix, synchroniser les différents canaux de vente et améliorer l'expérience client.23 magasins seront équipés cette année aux Emirats Arabes Unis dans un premier temps. 10 magasins supplémentaires seront ensuite installés à Oman, au Bahrain, en Egypte et aux Emirats Arabes Unis.