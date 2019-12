SES-Imagotag : lancement d'une augmentation de capital

04/12/2019 | 17:58

SES-imagotag annonce ce soir le lancement d'une augmentation de capital (avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires) d'un montant de 30 millions d'euros, dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs institutionnels.



Le nombre maximal d'actions nouvelles à émettre représentera 10% du capital social de la Société.



'A l'heure où nous anticipons une accélération de la croissance de notre marché, cette augmentation de nos fonds propres va renforcer nos moyens d'action, notamment en Amérique du Nord, et élargir utilement notre base actionnariale internationale et notre flottant, ce qui était notre objectif depuis longtemps', indique Thierry Gadou, P-DG du groupe SES-imagotag.



