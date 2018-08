SES-imagotag : CA semestriel en baisse, commandes 'record'

01/08/2018 | 18:09

Le groupe SES-imagotag a fait état ce mercredi soir d'une baisse de 15% de son chiffre d'affaires semestriel, à 81 millions d'euros, 'conforme à la guidance et limité par le démarrage du nouveau dispositif industriel'.



Le total de prise de commandes pour le premier semestre atteint 138 millions d'euros. En hausse de 33% par rapport à la même période en 2017, il s'agit d'un 'record historique' selon SES-imagotag.



Pour le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires atteint 53,8 millions d'euros, en hausse séquentielle de +96% par rapport au premier trimestre grâce au démarrage de la nouvelle usine BOE.



'L'accélération au deuxième trimestre montre la tendance positive et nous sommes confiants sur notre objectif de croissance annuelle de +20% en 2018, ainsi que sur une croissance accélérée à partir de 2019', indique Thierry Gadou, président-directeur général de SES-imagotag. Le groupe anticipe ainsi une montée en puissance industrielle et une poursuite du rebond du CA au deuxième semestre.





