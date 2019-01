SES-imagotag : partenariat avec Cisco pour l'IoT

14/01/2019 | 07:27

SES-imagotag et Cisco annoncent un partenariat pour développer une infrastructure IoT (Internet des Objets) de pointe pour le commerce physique, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle des commerçants et l'expérience client en magasin.



Le protocole radio des étiquettes intelligentes de SES-imagotag sera intégré aux réseaux de Cisco, capitalisant sur leur couverture mondiale pour offrir aux magasins une solution conjointe de digitalisation à très faible coût d'infrastructure.



'Cette alliance va permettre une adoption plus rapide de notre solution aux Etats-Unis et dans le monde', commente Philippe Bottine, le CEO du spécialiste des étiquettes électroniques pour la grande distribution.



