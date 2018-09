SES-imagotag : reste confiant pour ses objectifs annuels

19/09/2018 | 09:53

SES-imagotag annonce un résultat net pour le premier semestre 2018 de -4,7 millions d'euros (soit -5,8% du chiffre d'affaires) et un résultat opérationnel de -6,5 millions, soit -8% du CA.



Un an plus tôt, le résultat net s'élevait à 0,7 million d'euros, et l'EBIT à 1 million.



SES-imagotag réalise par ailleurs un chiffre d'affaires de 81,2 millions, en baisse de 15% par rapport à la même période en 2017, 'limité par le démarrage du nouveau dispositif industriel, conformément aux prévisions'. Les prises de commandes atteignent un revanche 137,9 millions d'euros, en nette hausse par rapport aux six premiers mois de 2017 (+32,7%).



'Notre chiffre d'affaires et notre rentabilité demeurent sous pression au premier semestre en raison de l'actuelle montée en puissance industrielle de notre nouvelle usine BOE, qui a limité les livraisons de la nouvelle gamme VUSION. La hausse de la production au deuxième trimestre montre cependant une tendance positive et nous sommes confiants quant à l'atteinte de notre objectif de croissance de chiffre d'affaires d'environ +20 % en 2018, ainsi que dans l'accélération de notre croissance mondiale à partir de 2019. ', affirme le PDG Thierry Gadou.





