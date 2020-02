SES : les programmes de NHK World-Japan sur Ethiosat

26/02/2020 | 12:40

SES annonce que les programmes de la NHK World-Japan rejoignent le panel des chaînes de télévision proposé par Ethiosat.



La plateforme gratuite Ethiosat, qui fournit déjà une grande variété de contenus populaires locaux, a été lancée en octobre 2019. Il s'agit de la première plateforme de télévision dédiée en Éthiopie.



' L'arrivée de NHK World-Japan porte à 43 le nombre de chaînes disponibles via Ethiosat et permettra aux téléspectateurs d'accéder à des programmes internationaux de qualité dans tout le pays ' indique le groupe.



Ethiosat est hébergé sur le satellite NSS-12 de SES à la position orbitale de 57 degrés Est.



