Ses-imagotag : Coop choisit SES-imagotag pour équiper ses magasins des étiquettes électroniques VUSION

SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), N°1 mondial des étiquettes électroniques et des solutions IoT pour le commerce physique, annonce le déploiement de magasins Coop en Suisse, leader du commerce physique helvétique avec 29 milliards CHF de chiffre d'affaires et près de 1 000 magasins alimentaires répartis sur tout le territoire.

Après une phase d'évaluation approfondie, le groupe Coop a retenu la nouvelle plateforme connectée VUSION de SES-imagotag, pour le déploiement d'étiquettes intelligentes dans ses magasins. Il s'agit du premier déploiement mondial d'étiquettes à écran e-Paper jaune, grâce à l'expertise technologique unique du Groupe en matière d'étiquetage électronique.

Le déploiement s'effectuera de façon progressive, avec l'installation dans un premier temps d'un million d'étiquettes VUSION dans 80 magasins, tous rayons confondus y compris les produits surgelés. La majeure partie du contrat sera réalisée d'ici la fin du premier trimestre 2019.

Danny Schilawa, directeur des processus IT et de la gestion des marchandises au sein de Coop, explique : « Le groupe Coop a sélectionné les étiquettes VUSION et la plateforme logicielle de SES-imagotag après avoir minutieusement étudié leur solution. Leur capacité à développer et déployer un étiquetage électronique complètement nouveau, en un temps record et à très grande échelle, illustre parfaitement une des raisons pour lesquelles SES-imagotag est le leader mondial des étiquettes intelligentes. Le fait de pouvoir intégrer VUSION à notre ERP nous fera également gagner en efficacité et en rapidité pour le déploiement massif de ces étiquettes dans nos magasins. »

Thierry Gadou, Président-Directeur général de SES-imagotag, conclut : « Une fois de plus, le fait d'avoir été choisi par une grande enseigne pour équiper ses magasins de notre solution d'étiquetage intelligent constitue une véritable reconnaissance du travail effectué par les équipes de SES-imagotag, ainsi que de la qualité de nos produits et de nos innovations. Nous sommes convaincus que Coop profitera rapidement des bénéfices de notre solution pour réussir sa transformation digitale. »

A propos de Coop

Coop dispose du réseau de vente le plus dense de Suisse, totalisant une surface de vente d'environ 1,9 million de m². Elle exploite des magasins allant du supermarché de 30 m² à l'hypermarché de plus de 8 000 m², en passant par divers formats spécialisés : des Grands Magasins Coop City bien situés, des Brico+Loisirs avec jardinerie, des pharmacies Coop Vitality, des restaurants Coop et bien d'autres encore.

Ceux qui ont fait le choix de la consommation durable trouveront chez Coop l'offre la plus complète et la plus attrayante de produits fabriqués dans le respect de l'homme, des animaux et de l'environnement. Aujourd'hui, un produit bio sur deux acheté en Suisse vient de chez Coop. http://www.coop.ch

À propos de SES-imagotag

Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire privilégié des commerçants dans l'utilisation des technologies numériques en point de vente. N°1 mondial des étiquettes intelligentes et du « pricing automation », SES-imagotag a développé une plateforme digitale & IoT complète qui permet aux commerçants de connecter et numériser intégralement leurs points de vente, automatiser les processus à faible valeur ajoutée, améliorer l'efficacité opérationnelle, informer et servir leurs clients, produire une information de qualité pour optimiser à chaque instant la tenue des rayons, éviter ruptures et gaspillage, et créer un service omnicanal fidélisant et adapté aux nouvelles attentes des consommateurs.

www.ses-imagotag.com

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL

