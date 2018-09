Ses-imagotag : Le groupe Colruyt choisit SES-imagotag

SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions IoT pour le commerce, annonce la signature d'un premier contrat avec Colruyt Lowest Prices, premier distributeur alimentaire belge, portant sur un déploiement intégral en Belgique.

À l'issue d'une période de tests exhaustifs des solutions d'automatisation des prix et de l'information en magasin de tous les acteurs du marché, la chaîne Colruyt, leader de la grande distribution en Belgique, a choisi la solution VUSION de SES-imagotag pour digitaliser ses 238 magasins Colruyt Lowest Prices.

Deux raisons ont convaincu Colruyt d'opter pour la solution VUSION :

L'expertise sans égale de SES-imagotag dans la technologie e-Paper couleur (renforcée par son alliance stratégique avec E Ink), qui permet à Colruyt de digitaliser et d'afficher sa communication visuelle emblématique (« Prix rouges ») conformément à ses besoins ;

Une solution comprenant le développement d'un nouveau format d'étiquette spécifique (VUSION 3.7), doté de nouvelles capacités améliorées correspondant au concept de merchandising des magasins.

Le contrat porte sur le déploiement accéléré de presque 3 millions d'étiquettes intelligentes VUSION dans les 238 magasins Colruyt Lowest Prices de Belgique, pays où l'enseigne est n°1 sur son marché. Il s'agit également du tout premier déploiement d'étiquettes e-Paper couleur, dans le secteur alimentaire, couvrant tous les rayons des magasins.

Thierry Gadou, Président-Directeur général de SES-imagotag, a conclu : « Nous sommes très fiers d'avoir été choisis par Colruyt, qui fait partie des commerçants les plus impressionnants et efficaces d'Europe. Grâce à notre plateforme digitale VUSION, Colruyt pourra renforcer ses avantages concurrentiels, mais cela ouvre également les perspectives du secteur tout entier. Nous nous réjouissons de voir nos efforts en R&D et notre leadership technologique à nouveau récompensés ».

À propos de SES-imagotag

Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire privilégié des commerçants dans l'utilisation des technologies numériques en point de vente. N°1 mondial des étiquettes intelligentes et du « pricing automation », SES-imagotag a développé une plateforme digitale & IoT complète qui permet aux commerçants de connecter et numériser intégralement leurs points de vente, automatiser les processus à faible valeur ajoutée, améliorer l'efficacité opérationnelle, informer et servir leurs clients, produire une information de qualité pour optimiser à chaque instant la tenue des rayons, éviter ruptures et gaspillage, et créer un service omnicanal fidélisant et adapté aux nouvelles attentes des consommateurs.

www.ses-imagotag.com

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL

Contact

NewCap - Relations Investisseurs & Communication Financière

Marc Willaume / Tristan Roquet Montégon : Tél. : 01 44 71 00 13 / ses@newcap.eu

