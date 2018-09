Ses-imagotag : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2018

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2018

SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique et leader mondial des systèmes d'étiquetage électronique, annonce aujourd'hui avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2018.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse : http://www.ses-imagotag.com/fr/investisseurs/.

A propos de SES-imagotag

Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire privilégié des distributeurs dans l'utilisation des technologies numériques en point de vente. N° 1 mondial des étiquettes intelligentes et du « pricing automation », SES-imagotag a développé une plateforme digitale & IoT complète qui permet aux distributeurs de connecter et numériser intégralement leurs points de vente, d'automatiser les processus à faible valeur ajoutée, d'améliorer l'efficacité opérationnelle, d'informer et servir leurs clients, de produire une information de qualité pour optimiser à chaque instant la tenue des rayons, d'éviter ruptures et gaspillage, et de créer un service omnicanal fidélisant et adapté aux nouvelles attentes des consommateurs.

www.ses-imagotag.com

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL

Contact

NewCap – Relations investisseurs et communication financière

Marc Willaume / Tristan Roquet Montégon : Tél. : +33 (0)1 44 71 00 13 / ses@newcap.eu

Information réglementée

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition du rapport financier semestriel Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55287-ses_cp_madrfs_2018_fr.pdf

