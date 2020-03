Ses-imagotag : Résultats 2019 de SES-imagotag

· Forte croissance du CA (+31,7%) et des prises de commandes (+34,0%)

· EBITDA en amélioration de +66% par rapport à 2018 à dollar constant

· Cash-flow positif (hors augmentation de capital)

· Rentabilité affectée par la hausse du Dollar et les frais de douanes aux États-Unis : perte nette de -13,1M€

· Croissance toujours attendue en 2020 malgré l'impact négatif de la crise COVID-19 sur les livraisons du 1er semestre

Message de Thierry Gadou, Président-Directeur général de SES-imagotag : « 2019 a constitué un nouveau pas important dans la réalisation de notre plan stratégique VUSION 2022, avec une croissance forte à l'international (+40%), un premier contrat majeur signé aux États-Unis et le démarrage de notre filiale en Chine en Joint-Venture avec BOE et JDD.

A dollar constant notre EBITDA est en nette progression (+66%) par rapport à 2018 grâce à l'amélioration continue de notre ratio d'exploitation. Le retour à la rentabilité n'est toutefois pas au rendez-vous contrairement à l'engagement pris il y a un an, principalement en raison de la hausse du Dollar et des taxes douanières imposées par les États-Unis sur les importations en provenance de Chine, deux facteurs qui, au total, auront coûté plus de 10 M€ au Groupe. L'impact douanier a été heureusement limité par la montée en puissance d'une seconde plateforme industrielle hors de Chine qui permettra de ne plus supporter ce surcoût en 2020.

Grâce aux succès commerciaux de 2019 et à un portefeuille d'opportunités à son plus haut, SES-imagotag pense pouvoir poursuivre sa croissance en 2020. Toutefois la crise du Covid-19 affectera les livraisons du 1er semestre et au vu des récents développements de cette crise, l'objectif de 370 à 400 M€ semble trop optimiste à l'heure actuelle. Un plan énergique a d'ores et déjà été mis en place pour protéger nos salariés, partenaires et clients, comme pour renforcer la dynamique d'amélioration de notre rentabilité. »

A taux €/$ constant

et avant IFRS16 €m 2019* 2018 N / N-1 IFRS16 Effet €/$ 2019*

Publié Chiffre d'affaires 246,8 187,9 +31% 0,7 247,6 EBITDA 10,8 6,5 +66% 2,3 (9,0) 4,0 % du CA 4,4% 3,5% +0,9pt 1,6% Résultat Opérationnel Courant (1,0) (3,9) -75% 0,3 (9,0) (9,8) % du CA -0,4% -2,1% +1,7pt -3,9% Résultat Net (4,0) (5,9) -32% (0,1) (9,0) (13,1) % du CA -1,6% -3,1% +1,5pt -5,3% * Procédures d'audit en cours de finalisation

Résultats 2019 à taux de change constant / courant et avant / après IFRS16

A taux €/$ constant

et avant IFRS16 En M€ 2019* 2018 N / N-1 IFRS16 Effet €/$ 2019* publié Chiffre d'affaires 246,8 187,9 +31% 0,7 247,6 Marge sur coûts variables 59,5 48,7 +22% (9,0) 50,5 % du CA 24,1% 25,9% -1,8pt 20,4% Charges opérationnelles (48,8) (42,3) +15% 2,3 (46,5) EBITDA 10,8 6,5 +66% 2,3 (9,0) 4,0 % du CA 4,4% 3,5% +0,9pt 1,6% Dot. Amortissements (11,8) (10,4) +13% (2,0) (13,8) Résultat Opérationnel Courant (1,0) (3,9) -75% 0,3 (9,0) (9,8) % du CA -0,4% -2,1% +1,7pt -3,9% Éléments non récurrents ou non cash (4,8) (4,5) +7% (4,8) Résultat Opérationnel (5,8) (8,5) -31% 0,3 (9,0) (14,6) % du CA -2,4% -4,5% +2,1pt -5,9% Résultat Financier (1,9) (0,2) +1097% (0,3) (2,3) Impôts 3,8 2,7 +39% 3,8 Résultat Net (4,0) (5,9) -32% (0,1) (9,0) (13,1) % du CA -1,6% -3,1% +1,5pt -5,3% * Procédures d'audit en cours de finalisation



Accélération de la croissance en 2019

2019 est une nouvelle année de forte croissance pour le Groupe, au cours de laquelle SES-imagotag a vu sa croissance s'accélérer fortement, grâce à des performances solides à l'international. Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 247,6 M€ (+31,7%), dépassant légèrement l'objectif de +30% fixé pour l'année, permettant au Groupe d'être en bonne voie pour atteindre l'objectif 2022 de 800 M€ de chiffre d'affaires annuel. Les ventes à l'international progressent de +40,2% à 180 M€ et représentent plus de 70% du chiffre d'affaires total.

Prises de commandes record

Les prises de commandes enregistrent un niveau historique à 336,5 millions d'euros, soit une hausse de +34,0% par rapport à l'année précédente. Cette progression a été particulièrement marquée au second semestre (+88,3%) par rapport à la même période en 2018, notamment grâce à la signature d'un premier contrat majeur aux États-Unis.

Amélioration de la rentabilité à taux de change constant

Entre 2018 et 2019, le Dollar (USD) a fortement progressé entraînant une hausse de nos coûts de revient industriels exprimés en Euro, devise encore largement majoritaire dans les ventes du Groupe. Retraité de cet effet de change, la rentabilité de SES-imagotag est en nette amélioration.

Ainsi, à Dollar constant par rapport à 2018 et avant impact IFRS16 pour assurer la comparabilité des deux exercices :

- La marge sur coûts variables (VCM) s'établit à 59,5M€ en progression de +22% par rapport à 2018, et le ratio de VCM s'établit à 24,1%, en baisse de 1,8 point par rapport à 2018 en raison du poids des nouveaux contrats importants de déploiement dont la marge est traditionnellement plus faible sur les premières livraisons (effet mix) ;

- L'EBITDA du Groupe s'établit à 10,8 M€ (13,1M€ après application de la norme IFRS16), en nette progression par rapport à 2018 (+66%), aidé par l'amélioration de 2 points de notre ratio d'exploitation (charges d'exploitation courantes sur chiffre d'affaires) qui passe de 22% en 2018 à 20% en 2019 ;

- Le résultat opérationnel courant (EBIT courant) s'établit à -1 M€, proche de l'équilibre et en nette progression par rapport à 2018.

Les charges d'exploitation courantes s'établissent à 48,8 M€ (46,5M€ après application de la norme IFRS16), en hausse de 6,5 M€ (+15%) par rapport à 2018, en grande partie liée au développement international :

- Suite à l'accord signé avec BOE et JDD en juin dernier, la nouvelle Joint-Venture en Chine (filiale à 51% de SES-imagotag) a été mise en place durant l'été 2019 et consolidée à partir du 2nd semestre (+1,3 M€). Cet investissement important dans le développement d'une base forte en Chine est stratégique pour l'avenir car ce pays est incontournable ;

- Le niveau global des charges d'exploitation reflète d'une manière générale l'investissement important consacré à l'expansion internationale en Amérique du Nord et en Asie. Le CA réalisé dans ces deux immenses marchés potentiels s'établit en 2019 à 14% du CA total. C'est encore insuffisant pour amortir les coûts de développement associés, mais cette part devrait atteindre 25% dès 2020 et environ 50% en 2022. C'est donc un moteur essentiel de croissance et à ce titre un investissement stratégique ;

- Le ratio d'exploitation devrait continuer à baisser régulièrement pour tendre vers 10% du chiffre d'affaires à l'horizon 2022.

Des charges à caractère non récurrent ont été supportées par le Groupe au cours du second semestre pour un montant total de 4,8 M€, incluant :

- Frais de transaction et de conseil juridique liés aux différentes opérations de financement et de constitution de joint-ventures pour 0,8M€ ;

- Dépréciation exceptionnelle de certains produits en fin de vie issus de générations antérieures à la gamme VUSION et que cette dernière a rendus obsolètes pour 1,3M€ ;

- Nouvelles taxes sur les livraisons aux États-Unis en provenance des usines de Chine à hauteur de 1,1M€. Dès 2020, l'intégralité des étiquettes produites pour les clients américains sera assemblée hors de Chine ;

- Perte de 0,9M€ constatée sur quelques contrats dont la hausse du dollar a renchéri les coûts de production à un niveau supérieur au prix négocié il y a plusieurs mois avec les clients ;

- Amortissement des actifs incorporels d'acquisitions passées.

Le résultat net ressort fortement impacté par la hausse du dollar et des droits de douanes américains, ainsi que par les autres éléments non récurrents évoqués ci-dessus, et s'établit à -13,1M€ pour l'exercice 2019, en forte baisse par rapport à 2018.

Le redressement de la rentabilité, retardé en 2019 par ces effets adverses temporaires, proviendra de :

- L'amélioration continue du ratio d'exploitation qui devrait se poursuivre en 2020 gâce à la croissance attendue et à une maîtrise rigoureuse des coûts ;

- La moindre exposition au dollar liée à l'accroissement du CA libellé dans cette devise, ainsi qu'à une politique rigoureuse de couverture ;

- L'amélioration du taux de marge brute lié à l'accroissement des revenus récurrents de logiciels & services à valeur ajoutée.

C'est pourquoi, sous réserve d'une résolution rapide de la crise du COVID-19 permettant une poursuite de la croissance du chiffre d'affaires, l'EBITDA et le résultat net devraient s'améliorer en 2020.

Trésorerie nette en forte amélioration et cash-flow positif sur l'année

La trésorerie nette à fin 2019 s'établit à près de 20 M€, par rapport à une dette nette à fin 2018 de

-17 M€ soit une amélioration de +37,3 M€.

Hors augmentation de capital réalisée fin 2019, le cash-flow net du Groupe a été positif de 3 M€ sur l'ensemble de l'année 2019 et le cash-flow opérationnel est positif à près de 10 M€.

Cette performance, réalisée malgré d'importants investissements industriels et R&D (voir ci-après) est principalement liée à la maîtrise du BFR.

Tableau de flux de trésorerie

En M€ 2019 2018 EBITDA avant impact IFRS16 1,7 6,5 Investissements (37,1) (13,3) Variation de BFR 45,0 (17,4) Cash-flow opérationnel 9,6 (24,2) Investissements financiers (3,3) Résultat Financier (2,3) (1,5) Impôts Autres (4,3) (1,0) Cash-flow 3,0 (30,0) Augmentation de capital 34,3 26,0 Variation de trésorerie / (Dette) Financière Nette 37,3 (4,0) Trésorerie / (Dette Financière) Nette 19,9 (17,4) Trésorerie 73,1 29,5 Dette Financière (avant impact IFRS16) (53,2) (46,9) Dette Financière (après impact IFRS16) (73,3) (52,3)

Maitrise du BFR

A fin 2019, le BFR opérationnel représente 14% du chiffre d'affaires soit une amélioration de 20 points par rapport à fin 2018 où il représentait 34% du chiffre d'affaires. Cela résulte d'une baisse du niveau de stocks, malgré la croissance de plus de 30% du chiffre d'affaires, et d'une bonne maîtrise du poste clients.

Investissements

Les investissements R&D ont été focalisés sur l'enrichissement de la plateforme VUSION, reconnue dans le monde pour sa technologie de pointe (protocole de communication, cloud, technologie IoT, applications SaaS). 2019 a vu une croissance très forte du Cloud, choisi par une majorité des nouveaux clients, mais aussi par la base installée qui a amorcé sa migration. Cette évolution est d'autant plus importante que le cloud ouvre l'accès à de nombreux services à valeur ajoutée (SaaS) impliquant les étiquettes intelligentes dans de nouveaux cas d'usage (aide à la préparation de commandes et au réassort des rayons, détection de rupture, publicité digitale, …). Ces nouvelles solutions sont le socle du plan stratégique VUSION 2022 permettant de réaliser d'ici 3 ans 20% de notre CA en logiciels et services récurrents. C'est vers ces nouveaux usages à valeur ajoutée que s'est orientée en 2019 la R&D du Groupe, accélérant les efforts pour finaliser notamment deux nouveaux produits majeurs : AdShelf (outil collaboratif pour la publicité digitale en magasin) et Captana (monitoring automatisé des rayons).

2019 a vu aussi l'aboutissement d'un nouveau produit phare, V:Motion, une gamme de vidéo-rails ayant un puissant impact publicitaire tout en assurant la même efficacité de gestion du rayon que les étiquettes électroniques. Notre avance technologique et économique à long terme dans ce type de solutions s'appuie évidemment sur nos synergies avec BOE. Ce produit va commencer à être visible dans les premières enseignes en 2020 et constitue un nouveau moteur de croissance, plébiscité par les marques de PGC.

Des investissements industriels importants ont été réalisés pour d'une part développer une plateforme industrielle hors de Chine afin de servir le marché américain, tout en sécurisant d'autre part l'exclusivité des lignes de production de l'usine BOE de Chongqing. Cet outil industriel extrêmement performant constitue un actif majeur pour SES-imagotag à l'heure d'une adoption mondiale croissante des étiquettes électroniques

Enfin, d'autres investissements ont été réalisés en 2019 dans le développement des systèmes d'information et outils collaboratifs du Groupe (notamment l'important projet SAP actuellement en cours), dans le cadre des offres commerciales « ESL as a service », ainsi que pour l'acquisition de la base clients constituée par BOE et transférée à la JV en Chine au moment de sa création mi-2019.

Perspectives

Incertitudes liées à la crise COVID-19

Une part significative de la production, notamment la majorité de la fabrication modules d'écrans

E-Paper, se situe en Chine, de même qu'un grand nombre des fournisseurs de composants. La capacité de production du Groupe se trouve donc affectée par la pandémie COVID-19.

Depuis la reprise de l'activité mi-février, les unités de production remontent progressivement en puissance et devraient atteindre leur capacité nominale courant avril selon le scénario de base actuel. Les livraisons du premier semestre seront affectées par rapport au plan de marche initial.

Au-delà de ces impacts industriels, la multiplication des mesures de confinement strict dans tous les pays où opère SES-imagotag fait peser un risque de report ou d'annulation de commandes.

Dans ce contexte d'incertitude, le Groupe a mis en place un plan d'action destiné à protéger ses salariés, partenaires et clients, et instauré un strict contrôle des coûts et des investissements afin de renforcer la nécessaire dynamique d'amélioration de la rentabilité.

Sous réserve d'une résolution de cette crise au cours du 1er semestre, la croissance organique devrait pouvoir se poursuivre en 2020 grâce à une demande structurelle forte pour les solutions de digitalisation des magasins, demande qui pourrait même être renforcée à terme par cette crise.

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasin au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

www.ses-imagotag.com

SES-imagotag is listed in compartment B of the Euronext™ Paris

Ticker: SESL – ISIN code: FR0010282822 – Reuters: SESL.PA – Bloomberg: SES

