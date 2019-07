SES-imagotag : Chiffre d'affaires S1 2019

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 à 122 M€ (+50%)

Chiffre d'affaires sur 12 mois glissants à 229 M€ (+65%)

Annonce d'une joint-venture avec JD Digits et BOE en Chine

Maintien de l'objectif de croissance du chiffre d'affaires annuel pour 2019 (+30 %)

Chiffre d'affaires (M€) France International Total T1 2018 12,4 15,0 27,4 T1 2019 14,7 37,5 52,2 Variation (%) +18,5% +150,0% +90,5% T2 2018 13,8 40,0 53,8 T2 2019 18,9 51,1 69,1 Variation (%) +36,7% +27,8% +30,1% S1 2018 26,2 55,0 81,2 S1 2019 33,6 88,6 122,2 Variation (%) +28,1% +61,1% +50,5%

Thierry Gadou, Président-Directeur général du groupe SES-imagotag commente : « Après un début d'année extrêmement prometteur, nous avons observé une poursuite de cette dynamique soutenue au deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires du premier semestre est en hausse de +50,5% par rapport à l'année dernière et de +64,9% sur 12 mois glissants. Avec la forte dynamique qui devrait se maintenir au second semestre, nous réaffirmons notre objectif global de croissance du chiffre d'affaires de +30% pour l'année. Nous sommes résolument engagés sur une trajectoire de croissance solide en cohérence avec notre ambition VUSION 2022. »

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est en hausse de +50,5% au premier semestre par rapport au S1 2018. Les ventes du deuxième trimestre sont supérieures au T1 2019 et au T2 2018. Le chiffre d'affaires de 69,1 M€ enregistré au deuxième trimestre est un nouveau record, en hausse par rapport au précédent record de 65,5 M€ atteint au T4 2018. Sur 12 mois glissants, le chiffre d'affaires progresse de +64,9% à 228,9 M€. Grâce à cette performance solide au premier semestre, le Groupe est en bonne voie pour atteindre l'objectif fixé, à savoir une croissance de +30% du chiffre d'affaires en 2019. Les performances ont été solides dans l'ensemble du Groupe. Le premier semestre 2018 avait été pénalisé par la montée en puissance de nouveaux sites de production optimisés en Asie, qui a impacté temporairement la capacité du Groupe à satisfaire les commandes clients. Les nouvelles installations étant désormais pleinement effectives, SES-imagotag est convaincu qu'il dispose des infrastructures nécessaires pour réaliser ses ambitions à long terme, à savoir accélérer sa croissance, conformément au plan VUSION 2022, qui vise un chiffre d'affaires de 800 M€ d'ici 2022.

Prises de commandes

(M€) 2019 2018 % T1 47,3 37,2 +27,1% T2 76,0 100,7 -24,5% S1 123,3 137,9 -10,6% 12 mois glissants 236,5 234,1 +1,0%

Au deuxième trimestre, les prises de commandes se sont élevées à 76,0 M€, soit une hausse de +61% par rapport au trimestre précédent. Il s'agit du meilleur trimestre jamais enregistré après le deuxième semestre 2018. Les 100,7 M€ de prises de commandes réalisées au deuxième trimestre 2018 reposaient principalement sur la signature de deux contrats importants. La tendance globale reste positive, les commandes sur 12 mois glissants maintenant les niveaux élevés atteints en 2018. Le pipeline demeure encourageant avec une forte proportion de pilotes se convertissant en ventes. Le nombre de projets pilotes en cours avec plusieurs nouveaux clients potentiels en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, renforce la confiance de SES-imagotag vis-à-vis de ses perspectives pour l'exercice 2019.

Activité du 1er semestre

En mai, SES-imagotag a annoncé la signature d'une joint-venture avec BOE et JD Digits, la division de technologie numérique de JD.com. Cette coopération permettra de fournir des solutions intelligentes destinées à accompagner la digitalisation de la distribution physique en Chine. Grâce à cette alliance, SES-imagotag pourra augmenter sa pénétration du marché chinois en facilitant la coopération et l'accès aux start-ups, marques et chaînes numériques de l'écosystème JD Digits, ainsi qu'avec son puissant réseau d'actionnaires et de participations.

