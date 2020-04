CA du T1 2019 à 50,8 M€ en recul de -2.7% vs. T1 2019 (52,2 M€)

Activité affectée par les retards de production et des décalages de projets liés à la crise Covid-19

Prises de commandes à 71,8 M€, en progression de +51,6%

CA et prises de commandes 12 mois glissants toujours en progression de +15,7% et +38,2%

Retour à la croissance attendu au S2

Plan de maîtrise des coûts et de la trésorerie mis en place pour limiter les effets de la crise Covid-19

Message de Thierry Gadou, Président-Directeur général de SES-imagotag : « Dans cette période de crise, je veux avant tout saluer nos équipes, nos partenaires et nos clients commerçants qui assurent partout dans le monde une continuité de service essentielle dans des conditions d'adversité sans précédent. Notre priorité absolue est de protéger leur santé et leur sécurité dans toutes les activités opérationnelles que nous maintenons au service des points de vente alimentaires.

Notre croissance s'est trouvée amputée au 1er trimestre par la crise COVID-19 qui a affecté nos capacités production et provoqué un ralentissement et des décalages de projets.

Toutefois nos prises de commandes sont restées dynamiques en début de période jusqu'aux mesures de confinement, et enregistrent une croissance solide qui traduit l'importance grandissante de la transformation digitale pour les commerçants. Cette crise renforcera ce sentiment d'urgence, au-delà de la paralysie opérationnelle qu'elle provoque à court terme.

La production en Chine a désormais repris normalement mais l'activité reste affectée au 2nd trimestre du fait des retards accumulés et du ralentissement des projets. Dans ce contexte difficile, le Groupe a mis en place un plan d'action vigoureux de prévention des risques sanitaires et de contrôle des coûts et des investissements afin de préserver la situation financière.

Grâce à la sortie progressive du confinement, nous attendons un retour de la croissance au 2nd semestre. »

Chiffre d'affaires (M€) France International Total T1 2019 14,7 37,5 52,2 T1 2020 12,0 38,8 50,8 Variation (%) -18,4% +3,5% -2,7% 12 mois glissants 2019 61,8 150,8 212,7 12 mois glissants 2020 64,8 181,4 246,1 Variation (%) +4,7% +20,3% +15,7%

NB : La synthèse de performance commerciale est présentée ci-dessus en millions d'euros par souci de clarté. Les ratios ont, eux, été calculés sur les montants en euros.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 50,8 millions d'euros, en léger recul (-2,7%) par rapport à la même période en 2019. Sur les trois premiers mois de l'année, l'activité du Groupe a été affectée par des retards de production et des décalages de projets liés à la crise du Covid-19. Celle-ci a eu un impact à la fois sur la France et à l'international.

Néanmoins, le chiffre d'affaires sur 12 mois glissants ressort toujours en progression à +15.7%, confirmant la dynamique positive du Groupe sur le long terme.

Prises de commandes

Les prises de commandes atteignent 71,8 millions d'euros, encore en augmentation de +51,6% après une année 2019 record sur ce plan. La forte dynamique internationale a été une nouvelle fois le moteur de ces performances.

(M€) 2020 2019 % T1 71,8 47,3 +51,6% 12 mois glissants 360,9 261,2 +38,2%



NB : La synthèse de performance commerciale est présentée ci-dessus en millions d'euros par souci de clarté. Les ratios ont, eux, été calculés sur les montants en euros.

Perspectives et gestion de la crise Covid-19

La capacité de production du Groupe est revenue à la normale au mois d'Avril, comme anticipé, même si des retards persistent. Dans le même temps, la demande est affectée sur toutes les géographies et tous les marchés en raison des mesures de confinement et de la fermeture de nombreux magasins. Plusieurs commandes et projets sont désormais décalés à des échéances encore incertaines. Cependant, le Groupe devrait pouvoir maintenir une activité en faible décroissance au premier semestre, avant de connaître un retour à la croissance au second semestre.

Dans ce contexte encore incertain, SES-imagotag a mis en place un plan d'action destiné à protéger ses salariés, partenaires et clients, en instaurant un strict contrôle des coûts et des investissements afin de maintenir les charges opérationnelles au niveau de 2019 et de poursuivre la politique d'amélioration de la rentabilité malgré la crise.

Enfin, le Groupe veille activement, en concertation avec ses partenaires financiers, à préserver sa capacité financière et les moyens de sa stratégie de croissance.

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasin au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

