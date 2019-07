SES-imagotag : Succès d'une nouvelle émission obligataire sous format euro PP d'un montant de 10M€ pouvant être portée à 20 M€

SES-imagotag annonce avoir réalisé avec succès une nouvelle émission obligataire sous format Euro PP, non coté, d'un montant nominal de 10 millions d'euros. L'émission, dont la maturité est de 6 ans, a été souscrite exclusivement par Tikehau Capital pour le compte de fonds dont il assure la gestion[1].

SES-imagotag aura par ailleurs la faculté de décider d'émettre une seconde tranche d'un montant nominal maximum de 10 millions d'euros, aux mêmes conditions de taux d'intérêt et de maturité que la première tranche, au plus tard le 31 juillet 2020, et qui serait souscrite par les mêmes investisseurs.

Le mécanisme est destiné à optimiser le coût de la dette au gré du besoin du Groupe.

Ce financement s'inscrit dans le plan stratégique de SES-imagotag VUSION 2022 annoncé en mai 2018 visant notamment à atteindre 800 M€ de CA.

Les fonds levés sont destinés à financer l'accélération de la croissance et à allouer à SES-imagotag une structure de financement long terme en phase avec ses ambitions.

Thierry Gadou, Président – Directeur général de SES-imagotag commente : « Nous sommes heureux de retrouver Tikehau Capital, cette fois-ci, dans une forme obligataire. L'opération témoigne de leur confiance dans la capacité de SES-imagotag, et de ses équipes, à réaliser notre projet ambitieux de bâtir la plateforme digitale du commerce physique. »

Pour la réalisation de cette opération, SES imagotag a été conseillé par Euroland Corporate, et assisté par le cabinet White & Case.

À propos de SES-imagotag

Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire privilégié des distributeurs dans l'utilisation des technologies numériques en point de vente. N°1 mondial des étiquettes numériques intelligentes et de l'automatisation des prix, SES-imagotag a développé une plateforme digitale et IoT complète qui offre une gamme étendue de services aux distributeurs. La solution de SES-imagotag permet aux distributeurs de connecter et numériser intégralement leurs points de vente, d'automatiser les processus à faible valeur ajoutée, d'améliorer l'efficacité opérationnelle, d'informer et servir les clients, de produire une information de qualité pour optimiser à chaque instant la tenue des rayons, d'éviter ruptures de stocks et gaspillage et de créer un service omnicanal fidélisant et adapté aux nouvelles attentes des consommateurs.

www.ses-imagotag.com

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code mnémo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg: SESL

Contact

SHAN – Relations investisseurs et communication financière

Sarah Levy-Quentin : Tél.?: +33?(0)1 44 50 03 84 / sesimagotag@shan.fr

[1] Cette opération a été réalisée par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS (pour le compte des fonds qu'elle gère), société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF depuis le 19/01/2007 sous le numéro GP-0700000006.

