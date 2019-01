Ses-imagotag : SES-imagotag et Cisco présentent une infrastructure IoT de pointe pour le commerce physique

SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), N°1 mondial des étiquettes électroniques et des solutions IoT pour le commerce physique, et Cisco annoncent aujourd'hui un partenariat pour développer une infrastructure IoT de pointe pour le commerce physique.

Ce partenariat technologique lancé par les deux sociétés ambitionne de digitaliser le commerce physique, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle des commerçants et l'expérience client en magasin. Le protocole radio des étiquettes intelligentes de SES-imagotag sera intégré aux réseaux de Cisco, capitalisant sur leur couverture mondiale pour offrir aux magasins une solution conjointe de digitalisation à très faible coût d'infrastructure.

La plateforme VUSION Retail IoT Cloud développée par SES-imagotag permet aux points de vente d'automatiser les changements de prix et d'affichage en rayons, d'optimiser la gestion des stocks et la disponibilité linéaire via la géolocalisation précise des produits et la détection automatique des ruptures. L'expertise réseau et Wi-Fi de Cisco associée à VUSION vont permettre à de nombreuses enseignes dans le monde d'accéder facilement à cette solution et ses bénéfices.

« Nous sommes ravis de lancer ce partenariat avec SES-imagotag, leader mondial des étiquettes électroniques, pour développer ensemble une solution IoT révolutionnaire pour le commerce physique. Connecter notre plateforme Cisco Aironet Developer aux étiquettes intelligentes VUSION va permettre aux consommateurs d'accéder à des contenus enrichis en magasin, à une information plus complète, tandis que le personnel en rayon et les managers pourront optimiser leurs opérations. Cette vision partagée du commerce de demain est à la base de notre partenariat. » commente Devang Bhatt, WNBU Product Manager of Cisco.

“Cette alliance va permettre une adoption plus rapide de notre solution aux Etats-Unis et dans le monde. La présence mondiale de Cisco et son expertise dans les réseaux, conjuguée à notre expertise unique dans l'IoT et le magasin connecté, apporte aux enseignes la meilleure solution de digitalisation sans aucune infrastructure supplémentaire. » conclut Philippe Bottine, CEO of SES-imagotag Inc.

About Cisco

Cisco Systems, Inc. is an American multinational technology conglomerate headquartered in San Jose, California, in the center of Silicon Valley, that develops, manufactures and sells networking hardware, telecommunications equipment and other high-technology services and products. Through its numerous acquired subsidiaries, such as OpenDNS, WebEx, Jabber and Jasper, Cisco specializes into specific tech markets, such as Internet of Things (IoT), domain security and energy management.

www.cisco.com

À propos de SES-imagotag

Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire privilégié des commerçants dans l'utilisation des technologies numériques en point de vente. N°1 mondial des étiquettes intelligentes et du « pricing automation », SES-imagotag a développé une plateforme digitale & IoT complète qui permet aux commerçants de connecter et numériser intégralement leurs points de vente, automatiser les processus à faible valeur ajoutée, améliorer l'efficacité opérationnelle, informer et servir leurs clients, produire une information de qualité pour optimiser à chaque instant la tenue des rayons, éviter ruptures et gaspillage, et créer un service omnicanal fidélisant et adapté aux nouvelles attentes des consommateurs.

www.ses-imagotag.com

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL

Contact

NewCap – Relations investisseurs et communication financière

Tristan Roquet Montégon : Tél. : +33 (0)1 44 71 00 13 / ses@newcap.eu

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56691-ses-imagotag_cp_-cisco_vf.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews