Ses-imagotag : SES-imagotag remporte un contrat majeur aux Etats-Unis

SES-imagotag sélectionné en tant que fournisseur exclusif d'étiquettes électroniques par une enseigne leader aux Etats-Unis

Contrat d'une valeur totale d'environ 100 M$

Déploiement d'étiquettes électroniques dans plus de 1000 magasins sur 4 ans

SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), leader mondial des étiquettes électroniques (EEG) et des solutions digitales pour le commerce physique, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat de déploiement avec une enseigne leader sur son secteur aux Etats-Unis pour équiper la totalité de ses magasins en étiquettes électroniques.

Le présent contrat prévoit un déploiement de la plateforme VUSION dans plus de 1000 magasins sur 4 ans. La solution développée par SES-imagotag va permettre à l'enseigne américaine d'automatiser sa gestion des prix, d'assurer une synchronisation omnicanale, tout en améliorant son efficacité opérationnelle et son expérience client en magasin. La plateforme VUSION permettra aussi au distributeur américain de surveiller et de contrôler, de manière centralisée, toutes les opérations effectuées par les étiquettes électroniques, garantissant ainsi une infrastructure toujours disponible et ultra-sécurisée.

Pendant toute la durée du contrat, les deux sociétés vont également travailler conjointement sur un programme d'innovation afin d'améliorer en permanence la valeur et les bénéfices de la solution VUSION.

Philippe Bottine, CEO SES-imagotag North America commente : « L'innovation et la technologie sont au cœur de la stratégie de notre client. La solution SES-imagotag a été choisie grâce à son avance technologique, sa scalabilité et sa compétitivité, mais aussi car nous avons une vision commune de l'avenir de la distribution et de l'importance d'un commerce unifié pour les consommateurs. »

Thierry Gadou, Président - Directeur général du groupe SES-imagotag conclut : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec un des leaders parmi les plus innovants de la distribution américaine. Son ambition est d'être un commerçant ultra connecté et omnicanal, offrant un service de grande qualité à sa clientèle. C'est pour nous une opportunité montrer toutes les potentialités et les avantages de notre technologie sur l'un des marchés les plus compétitifs et les plus dynamiques au monde. »

À propos de SES-imagotag

Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire privilégié des distributeurs dans l'utilisation des technologies numériques en point de vente. N°1 mondial des étiquettes numériques intelligentes et de l'automatisation des prix, SES-imagotag a développé une plateforme digitale et IoT complète qui offre une gamme étendue de services aux distributeurs. La solution de SES-imagotag permet aux distributeurs de connecter et numériser intégralement leurs points de vente, d'automatiser les processus à faible valeur ajoutée, d'améliorer l'efficacité opérationnelle, d'informer et servir les clients, de produire une information de qualité pour optimiser à chaque instant la tenue des rayons, d'éviter ruptures de stocks et gaspillage et de créer un service omnicanal fidélisant et adapté aux nouvelles attentes des consommateurs.

www.ses-imagotag.com

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code mnémo : SESL - Code ISIN : FR0010282822 - Reuters : SESL.PA - Bloomberg: SESL

Contact

SHAN - Relations investisseurs et communication financière

Sarah Levy-Quentin : Tél. : +33?(0)1 44 50 03 84 / sesimagotag@shan.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : x2ifaJVpaW6Ylm9washnmGeVZ5xnmmeZmWKZx5VwaJ/FaWlpxW9hapWeZm9ilmhr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/61135-20191127_ses-imagotag_cp_leading_us_retail_chain.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews