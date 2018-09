Ses-imagotag : SES-imagotag : résultats S1 2018

Prises de commandes record (138 M€, +33 %)

Chiffre d'affaires (81 M€, -15 %) limité par le démarrage du nouveau dispositif industriel, conformément aux prévisions

Rentabilité du S1 affectée par le recul du chiffre d'affaires – EBITDA légèrement positif à 0,1 M€

Rattrapage de la production prévu au S2 – Objectif de croissance annuelle réitéré à environ +20 % pour 2018

Trésorerie stable par rapport à fin 2017 grâce à la récente augmentation de capital souscrite par E Ink

Forte visibilité sur une accélération de la croissance du chiffre d'affaires en 2019

Message de Thierry Gadou, Président – Directeur général du groupe SES-imagotag :

« Notre chiffre d'affaires et notre rentabilité demeurent sous pression au premier semestre en raison de l'actuelle montée en puissance industrielle de notre nouvelle usine BOE, qui a limité les livraisons de la nouvelle gamme VUSION. La hausse de la production au deuxième trimestre montre cependant une tendance positive et nous sommes confiants quant à l'atteinte de notre objectif de croissance de chiffre d'affaires d'environ +20 % en 2018, ainsi que dans l'accélération de notre croissance mondiale à partir de 2019. Le secteur du commerce évolue rapidement, confronté à l'accroissement des coûts de main-d'œuvre, à la fréquence des changements de prix ainsi qu'aux défis de la convergence omnicanale (O2O). Les magasins doivent devenir plus automatisés, pilotés par les données, connectés aux clients et aux marques, et plus collaboratifs. Notre plateforme VUSION Retail IoT répond à ces défis. Des prises de commandes record ont été enregistrées au S1 et nous sommes convaincus que l'adoption de nos solutions poursuivra son accélération, renforcée par notre couverture géographique désormais mondiale. »



M€ S1 2018* S1 2017 Chiffre d'affaires 81,2 95,4 Marge sur coûts variables 21,1 24,9 En % du CA 25,9% 26,1% EBITDA 0,1 7,3 En % du CA 0,1% 7,6% EBIT courant -5,0 3,4 En % du CA -6,1% 3,5% Résultat opérationnel (EBIT) -6,5 1,0 En % du CA -8,0% 1,0% Résultat net -4,7 0,7 En % du CA -5,8% 0,7%

(*) Procédures d'audit achevées. Le rapport financier semestriel sera disponible fin septembre.

Prises de commandes record et chiffre d'affaires du S1 affecté par la montée en puissance du nouveau dispositif industriel

Prises de commandes au S1 en M€ 2018* 2017 N/N-1 T1 37,2 40,6 -7,3% T2 100,7 63,3 +59,1% Total des prises de commandes S1 137,9 103,9 +32,7%

Au premier semestre 2018, SES-imagotag a enregistré deux nouveaux succès majeurs dans le secteur alimentaire en Europe, le niveau total des prises de commandes au premier semestre atteignant ainsi un record historique de 138 M€, soit une hausse de +33 % par rapport au premier semestre 2017. Parallèlement à la dynamique du secteur alimentaire, le secteur de l'électronique grand public est également resté extrêmement dynamique pour SES-imagotag, avec la poursuite du déploiement de centaines de magasins en Europe, au Japon, en Chine et en Amérique du Nord.

Chiffre d'affaires du S1 en M€ 2018* 2017 N/N-1 France 26,2 37,6 -30,3% En % du CA 32,3% 39,4% - 7,1 points International 55,0 57,8 -4,8% En % du CA 67,7% 60,6% +7,1 points Chiffre d'affaires total S1 81,2 95,4 -14,9%

Conformément aux prévisions, les livraisons du premier semestre ont été freinées par la montée en puissance industrielle de la nouvelle gamme VUSION et par le démarrage de la nouvelle usine BOE de Chongqing.

Les livraisons ayant été limitées au premier semestre 2018, le chiffre d'affaires s'établit à 81,2 M€, en recul de -15 % par rapport au S1 2017. Ces chiffres du S1 ne reflètent pas le niveau élevé des prises de commandes des 12 derniers mois.

Rentabilité temporairement affectée par la montée en puissance de la production VUSION

Au premier semestre, SES-imagotag a enregistré un EBITDA légèrement positif, à 0,1 M€ (contre 7,3 M€ au S1 2017) et un EBIT de -6,5 M€ (1,0 M€ au S1 2017). Ce recul s'explique principalement par le faible volume d'étiquettes VUSION produites au cours du semestre.

En M€ S1 2018* S1 2017 Variation% Chiffre d'affaires 81,2 95,4 -15% Marge sur coûts variables 21,1 24,9 -16% En % du CA 25,9% 26,1% -0,2 pt Charges d'exploitation courantes -21,0 -17,7 +19% EBITDA 0,1 7,3 -99% En % du CA 0,1% 7,6% -7,5 pt Amortissements -5,1 -3,9 +29% Marge opérationnelle courante -5,0 3,4 n/a Autres charges d'exploitation -1,5 -2,4 -35% EBIT -6,5 1,0 n/a En % du CA -8,0% 1,0% n/a

La marge sur coûts variables s'est établie à 21,1 M€ contre 24,9 M€ au S1 2017, en raison principalement de la baisse des volumes. Le ratio de marge sur coûts variables s'établit à 25,9 % du chiffre d'affaires, par rapport à 26,1% l'année précédente. La pression sur la marge brute des étiquettes, résultant des coûts de transition industrielle et des tensions sur le marché des composants électroniques passifs, a été compensée par un mix services plus important.

Les charges d'exploitation courantes se sont établies à 21,0 M€ au premier semestre, en hausse de 3,3 M€ par rapport au premier semestre 2017. Cette augmentation s'explique par les facteurs suivants :

Poursuite des efforts d'expansion internationale et de commercialisation, qui ont contribué à des prises de commandes record ;

Impact de l'entrée en périmètre de PDi pendant 6 mois en 2018 (contre seulement 4 mois en 2017) et de Market Hub.

Le ratio Charges d'exploitation courantes/chiffre d'affaires, qui atteint 26 % au S1, devrait s'établir à 20 % au S2 2018 et être inférieur à 20 % en 2019.

Compte tenu du moindre chiffre d'affaires et de la hausse des charges d'exploitation courantes, l'EBITDA n'est que légèrement positif sur les 6 premiers mois de 2018 (0,1 M€).

Les amortissements ont augmenté de 1,2 M€, passant de -3,9 M€ à -5,1 M€, en raison du lancement opérationnel de plusieurs projets de R&D.

Au S1, les charges exceptionnelles et autres charges d'exploitation ont diminué, passant de -2,4 M€ l'an dernier à -1,5 M€ cette année. Elles sont principalement constituées par les amortissements d'actifs incorporels issus d'acquisitions, ainsi que les frais juridiques et de conseil liés à l'offre publique d'achat et l'augmentation de capital réalisées au cours du 1er semestre.

Ainsi, le résultat opérationnel (EBIT) s'établit à -6,5 M€ au S1 2018, par rapport à +1,0 M€ pour la même période de l'exercice précédent.

Résultat net

Compte tenu de la possibilité de recouvrement des pertes fiscales enregistrées par les entités du Groupe, un différé d'impôt de 1,9 M€ a été constaté à fin juin 2018.

Au total, le Groupe enregistre une perte nette de -4,7 M€ au S1 2018, alors qu'il affichait un résultat légèrement positif de 0,7 M€ pour la même période de l'an dernier.

Endettement net stable au S1

À la fin du mois de juin 2018, la trésorerie disponible et la dette financière s'établissent respectivement à 35,7 M€ et 49 M€, ce qui se traduit par une situation d'endettement net de 13,3 M€, stable par rapport à l'an dernier.

La consommation de trésorerie nette au premier semestre s'établit à -26,0 M€ et a été compensée par l'augmentation de capital réservée à E Ink, devenu actionnaire stratégique en juin.

Tableau de variation des flux de la trésorerie en M€ 2017* Exercice 2016 EBITDA 0,1 7,3 Investissements dans des actifs corporels et incorporels (Capex) -5,9 -5,1 Variation du besoin en fonds de roulement -18,6 -2,9 Investissements financiers nets de la trésorerie acquise** -2,5 +2,3 Autres revenus/charges +0,2 +0,2 Impôt sur le résultat et autres impôts - -1,1 Augmentation du capital +26,0 - Autres charges exceptionnelles +0,8 -1,3 Variation de la trésorerie nette 0,1 -0,6

(**) 2,5 M€ ont été versés au 1er semestre au titre de l'acquisition de Findbox.

L'augmentation de 18 M€ du besoin en fonds de roulement par rapport au premier semestre 2018 s'explique principalement par la montée en puissance industrielle en fin de semestre :

Une part importante des livraisons a été concentrée sur les deux derniers mois du semestre, augmentant les créances clients ;

Le niveau des stocks de composants non encore assemblés, ainsi que l'anticipation des commandes du S2, expliquent le niveau toujours élevé des stocks.

Perspectives

Prévision de croissance organique annuelle d'environ 20% réitérée pour 2018

Grâce à l'augmentation des capacités de production au second semestre, le chiffre d'affaires devrait s'inscrire en hausse par rapport au S1. Même s'il subsiste encore quelques retards dans la montée en puissance industrielle de certains formats/tailles de la gamme VUSION, les problèmes industriels, rencontrés en 2018, seront réglés d'ici la fin de l'année.

Comme il a déjà été indiqué, le Groupe table sur une croissance annuelle d'environ 20% grâce à un solide T4.

Forte visibilité sur une croissance accélérée en 2019

Au cours des 12 derniers mois, SES-imagotag a conclu des nouveaux contrats dont la valeur cumulée s'établit à 240 M€, apportant une forte visibilité sur la croissance 2019.

Une part croissante des clients existants de SES-imagotag démarre actuellement des déploiements, constituant ainsi une base solide de croissance future.

Plusieurs nouveaux pilotes ont également démarré avec de grandes enseignes dans le monde ; au second semestre, SES-imagotag devrait donc continuer de développer son carnet de commandes avec la signature de nouveaux contrats importants.

Si l'Europe reste le marché principal d'étiquettes électroniques, de nouvelles zones géographiques (Asie, Amérique) dans lesquelles SES-imagotag a beaucoup investi l'an dernier, vont prendre de l'ampleur et devraient représenter environ 20 % du chiffre d'affaires global en 2019.

Pour toutes ces raisons, la croissance devrait s'accélérer en 2019 par rapport à 2018.

A propos de SES-imagotag

Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire privilégié des distributeurs dans l'utilisation des technologies numériques en point de vente. N° 1 mondial des étiquettes intelligentes et du « pricing automation », SES-imagotag a développé une plateforme digitale & IoT complète qui permet aux distributeurs de connecter et numériser intégralement leurs points de vente, d'automatiser les processus à faible valeur ajoutée, d'améliorer l'efficacité opérationnelle, d'informer et servir leurs clients, de produire une information de qualité pour optimiser à chaque instant la tenue des rayons, d'éviter ruptures et gaspillage, et de créer un service omnicanal fidélisant et adapté aux nouvelles attentes des consommateurs.

www.ses-imagotag.com

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL

Contact

NewCap – Relations investisseurs et communication financière

Marc Willaume / Tristan Roquet Montégon : Tél. : +33 (0)1 44 71 00 13 / ses@newcap.eu

SES-imagotag – 55, place Nelson Mandela – CS 60106 92024 NANTERRE – FRANCE Société anonyme au capital social de 26 020 484 € – Numéro d'immatriculation RCS de NANTERRE : 479 345 464 Tél. : + 33 (0)1 34 34 61 61 – Fax. : + 33 (0)1 55 69 78 00 - www.ses-imagotag.com

