SES-Imagotag : EuroLand Corporate remonte sa cible

20/09/2018 | 10:36

L'analyste EuroeLand Corporate annonce ce jour revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre SES-Imagotag, passant ainsi de 28,50 à 29,70 euros, retenant des résultats semestriels 'en ligne' et des 'ambitions renouvelées'.



'Le marché n'achète pas encore le plan ambitieux de 2022 (CA de 800 ME et marge EBE de 20%), ni même 2020 (CA de 400 ME/500 ME et marge EBE>15%). La bonne exécution du plan pourrait ainsi être un catalyseur très fort du cours à court terme', commente EuroLand.



La recommandation de l'analyste reste par ailleurs à 'neutre'.





