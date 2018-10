SES-imagotag : EuroLand passe à l'achat après le CA du T3

25/10/2018 | 11:55

EuroLand Corporate annonce ce jeudi matin relever sa recommandation sur le titre SES-imagotag de 'neutre' à 'achat', après la publication par le groupe d'un chiffre d'affaires trimestriel convaincant.



'SES-imagotag publie un chiffre d'affaires T3 2018 de 41,0 ME (+21,3%), traduisant une très bonne dynamique à l'international (+92,8% à 29,3 ME, +15,6% à 84,4 ME sur 9m), qui bénéficie de nouvelles capacités industrielles et une activité française qui continue de pâtir d'un marché relativement plus mature (-37,1% à 11,7 ME, -5,4% à 122,2 ME sur 9m)', retient EuroLand Corporate.



Appréciant la 'confirmation de la guidance de CA de +20% environ sur 2018 et l'annonce d'une croissance de CA de +30% en 2019', l'analyste confirme par ailleurs son objectif de cours de 29,70 euros.





