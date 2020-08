SES : Credit Suisse reste à 'surperformance', réduit sa cible

18/08/2020 | 14:16

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre de l'opérateur de satellites SES, déclarant le préférer à son pair Eutelsat (opinion 'neutre'), mais abaisse son objectif de cours de 12 à 10,5 euros.



Le broker réduit sa cible 'après une mise à jour pour les trimestriels publiés récemment, la variation de changes dollar-euro défavorable, et une plus grande visibilité sur les impacts de la Covid-19 en 2020'.



Pour la période 2020-22, Credit Suisse abaisse ainsi ses hypothèses de revenus pour le groupe de 2-4% (dont des abaissements de 0 à 1% hors effets de changes) et ses estimations d'EBITDA de 1-4% à taux de changes constants.



