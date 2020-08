Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goldman Sachs a réduit son objectif de cours de 9,5 euros à 9,30 euros sur SES et confirmé sa recommandation d’Achat après l’annonce des résultats du deuxième trimestre. Le bureau d’études a pris en compte des dépenses opérationnelles plus importantes. Il valorise toujours la monétisation de la bande C à 5 euros par action.