SES S A : abaisse prévisions pour 2020, les effets de la crise seront ressentis au S2

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de satellites SES a abaissé vendredi ses prévisions financières pour 2020, s'attendant à ce que ses résultats du second semestre subissent les effets de la crise sanitaire mondiale, après avoir vu son chiffre d'affaires et son excédent brut d'exploitation (Ebitda) résister à des conditions difficiles au premier semestre.

Pour l'exercice en cours, les dirigeants du groupe luxembourgeois prévoient désormais un chiffre d'affaires compris entre 1,86 milliard et 1,9 milliard d'euros, ainsi qu'un Ebitda compris entre 1,12 milliard et 1,16 milliard d'euros. Ils tablaient auparavant sur un chiffre d'affaires compris entre 1,92 milliard et 2 milliards d'euros, et sur un Ebitda compris entre 1,15 milliard et 1,21 milliard d'euros.

"Nous prévoyons un ralentissement du rythme des nouvelles opérations au second semestre et avons actualisé nos perspectives financières pour l'ensemble de l'année compte tenu des défis auxquels sont confrontés un certain nombre de nos clients, notamment dans les secteurs de la mobilité et des sports et événements", a expliqué Steve Collar, le directeur général de SES, cité dans un communiqué.

Pour la période de janvier à juin, le résultat net de l'opérateur de satellites est ressorti à 86,4 millions d'euros, contre 169,2 millions d'euros un an plus tôt, soit une baisse de 48,9% en données publiées.

Sur cette période, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a seulement reculé de 2,3% en données publiées et de 3,5% à taux de change constants par rapport au premier semestre 2019, à 582 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a fléchi sur un an de 1,5% en données publiées et de 2,6% à taux de change constants, à 947,5 millions d'euros.

Le taux de marge d'Ebitda est ainsi ressorti à 61,4%, contre 62% au premier semestre 2019.

La division SES Video a vu son chiffre d'affaires au premier semestre 2020 baisser de 8,1% sur un an à taux de change constants, à 559,3 millions d'euros.

Concernant SES Networks, ses revenus ont progressé de 6,4% sur un an à taux de change constants, à 387,4 millions d'euros.

SES a par ailleurs annoncé vendredi un investissement de 480 millions d'euros dans quatre satellites O3b mPOWER, portant à 11 le nombre de satellites de cette flotte. Sur le montant total de cet investissement, 250 millions d'euros sont prévus pour la période 2020-2024.

En incluant cet investissement, les dépenses d'investissement du groupe devraient atteindre 310 millions d'euros en 2020, 850 millions d'euros en 2021, 970 millions d'euros en 2022, 550 millions d'euros en 2023 et 250 millions d'euros en 2024. Ces chiffres impliquent le report de certains investissements prévus en 2020 et 2021 sur les années suivantes.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 90; adore@agefi.fr ed: LBO

(Julien Marion a contribué à cet article)

COMMUNIQUES FINANCIERS DE SES GLOBAL:

https://www.ses.com/investors

Agefi-Dow Jones The financial newswire