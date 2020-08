SES S A : abaisse prévisions pour 2020, les effets de la crise seront ressentis au S2

(Actualisation: précisions sur les coûts liés au Covid-19 intégrés dans la prévision d'Ebitda pour 2020 et sur les objectifs de revenus par division, commentaires du directeur général de SES, Steve Collar, sur les perspectives de la division Mobilité au second semestre, commentaires du groupe sur la bande C, cours en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de satellites SES a abaissé vendredi ses prévisions financières pour 2020, s'attendant à ce que ses résultats du second semestre subissent les effets de la crise sanitaire mondiale, après avoir vu son chiffre d'affaires et son excédent brut d'exploitation (Ebitda) résister à des conditions difficiles au premier semestre.

Pour l'exercice en cours, les dirigeants du groupe luxembourgeois prévoient désormais un chiffre d'affaires compris entre 1,86 milliard et 1,9 milliard d'euros, ainsi qu'un Ebitda compris entre 1,12 milliard et 1,16 milliard d'euros. Ils tablaient auparavant sur un chiffre d'affaires compris entre 1,92 milliard et 2 milliards d'euros, et sur un Ebitda compris entre 1,15 milliard et 1,21 milliard d'euros.

La nouvelle prévision d'Ebitda comprend "40 à 60 millions d'euros de mesures 'exceptionnelles' d'atténuation des coûts spécifiques au Covid mises en œuvre pour protéger le résultat net", a précisé le groupe dans un communiqué. Au 30 juin, près de 95% du nouvel objectif de revenus pour 2020 ont été "signés", a ajouté SES.

"Nous prévoyons un ralentissement du rythme des nouvelles opérations au second semestre et avons actualisé nos perspectives financières pour l'ensemble de l'année compte tenu des défis auxquels sont confrontés un certain nombre de nos clients, notamment dans les secteurs de la mobilité et des sports et événements", a expliqué le directeur général de SES, Steve Collar, cité dans un communiqué.

Ces secteurs, qui représentent environ 12% de l'activité de SES, figurent parmi les plus touchés par la pandémie mondiale de coronavirus, a précisé le dirigeant à l'occasion d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Le segment Mobilité du groupe, qui comprend l'activité liée aux croisières et aux vols commerciaux, n'a pas été affecté par la crise sanitaire au premier semestre, car les contrats commerciaux y sont fixes. Cependant, le groupe est "plus modeste" vis-à-vis de la performance au second semestre, s'attendant désormais à une activité stable sur un an, a expliqué Steve Collar.

"La vitesse à laquelle les croisières et les vols commerciaux vont reprendre déterminera ce que l'on pourra attendre pour ces activités en 2021, 2022 et au-delà" a souligné le dirigeant, tout en précisant que le groupe ne fournit pas de prévisions après l'exercice en cours.

Un premier semestre supérieur aux attentes

Pour la période de janvier à juin, le résultat net de l'opérateur de satellites est ressorti à 86,4 millions d'euros, contre 169,2 millions d'euros un an plus tôt, soit une baisse de 48,9% en données publiées.

Sur cette période, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a seulement reculé de 2,3% en données publiées et de 3,5% à taux de change constants par rapport au premier semestre 2019, à 582 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a fléchi sur un an de 1,5% en données publiées et de 2,6% à taux de change constants, à 947,5 millions d'euros.

Le taux de marge d'Ebitda est ainsi ressorti à 61,4%, contre 62% au premier semestre 2019.

Les résultats de SES pour le premier semestre sont supérieurs aux attentes, notamment grâce à la bonne performance au deuxième trimestre de la division Networks, notent les analystes de JPMorgan. L'intermédiaire financier souligne que les prévisions du groupe pour l'ensemble de l'exercice 2020 sont également supérieures aux attentes du marché.

Pour les six premiers mois de l'année, les revenus de la division SES Networks ont crû de 6,4% sur un an à taux de change constants, à 387,4 millions d'euros, grâce notamment à la hausse de 15,2% du chiffre d'affaires du segment Mobilité, qui a atteint 115,1 millions d'euros sur la période.

La division SES Video a vu son chiffre d'affaires au premier semestre 2020 baisser de 8,1% sur un an à taux de change constants, à 559,3 millions d'euros.

Pour l'ensemble de l'année, SES table sur un chiffre d'affaires de SES Networks compris entre 770 millions et 790 millions d'euros et sur des revenus de SES Video compris entre 1,09 milliard et 1,11 milliard d'euros. SES prévoyait précédemment des revenus de 800 millions à 840 millions d'euros pour SES Networks et de 1,11 milliard à 1,15 milliard d'euros pour SES Video.

Report de certains investissements prévus en 2020 et 2021

SES a par ailleurs annoncé vendredi un investissement de 480 millions d'euros dans quatre satellites O3b mPOWER, portant à 11 le nombre de satellites de cette flotte. Sur le montant total de cet investissement, 250 millions d'euros sont prévus pour la période 2020-2024.

En incluant cet investissement, les dépenses d'investissement du groupe devraient atteindre 310 millions d'euros en 2020, 850 millions d'euros en 2021, 970 millions d'euros en 2022, 550 millions d'euros en 2023 et 250 millions d'euros en 2024. Ces chiffres impliquent le report de certains investissements prévus en 2020 et 2021 sur les années suivantes.

Le groupe a en outre rappelé que la réaffectation accélérée du spectre de la bande C pour le développement des services mobiles de cinquième génération (5G) aux Etats-Unis devrait lui permettre de recevoir une indemnité brute pouvant aller jusqu'à 3,97 milliards de dollars (3,35 milliards d'euros).

Le premier paiement de 980 millions de dollars devrait être versé au premier trimestre 2022 et "sera entièrement utilisé pour renforcer le bilan", tandis que le solde de 2,99 milliards de dollars, dont le versement est attendu au premier trimestre 2024, "sera utilisé pour un mélange entre le rendement pour les actionnaires, un bilan solide et tout investissement discipliné créateur de valeur", a précisé SES.

A 10h50, l'action SES cédait 0,7%, à 6,19 euros, dans un marché parisien en baisse de 0,5%.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 90; adore@agefi.fr ed: LBO

(Julien Marion a contribué à cet article)

