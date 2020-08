SES : abaissement des objectifs annuels

07/08/2020 | 08:52

A l'occasion de la publication de ses semestriels, SES abaisse ses fourchettes cibles pour l'ensemble de l'exercice 2020, anticipant désormais un EBITDA ajusté entre 1120 et 1160 millions d'euros, ainsi que des revenus entre 1860 et 1900 millions.



Sur son premier semestre 2020, l'opérateur de satellites a vu son EBITDA ajusté se tasser de 2,3% à 582 millions d'euros (-3,5% à taux de changes constants) pour des revenus en repli de 1,5% à 947,5 millions (-2,4% en sous-jacent).



'Nous avons réalisé des revenus solides dans des conditions d'activité difficiles, tout en engrangeant les bénéfices des mesures d'économies de coûts proactives prises précocement face au développement de la Covid-19', commente son CEO Steve Collar.



