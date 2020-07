SES : contrat pluriannuel avec BBC Studios

08/07/2020 | 09:24

SES indique avoir été choisi par BBC Studios (BBCS) et sa filiale UKTV pour gérer la diffusion et la distribution de plus de 50 chaînes linéaires, ainsi que les services de vidéo à la demande (VOD) associés.



Dans le cadre de ce contrat pluriannuel, l'opérateur de satellites fournira des services de playout, de gestion de contenus, de distribution et de VOD, en diffusant les contenus de BBCS et UKTV au Royaume-Uni et à son réseau mondial d'affiliés.



Ces services seront diffusés dans le monde entier par SES depuis l'Europe, l'infrastructure technique de playout étant assurée par le nouveau site de SES Stockley Park à Londres et la gestion opérationnelle, par le site de SES à Munich.



