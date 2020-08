SES : en léger retrait avec une note de broker

18/08/2020 | 14:00

SES perd un peu moins de 1% et sous-performe ainsi une tendance légèrement haussière à Paris, sur fond d'une note de Credit Suisse qui reste à 'surperformance' sur le titre, mais avec un objectif de cours abaissé de 12 à 10,5 euros.



Le broker réduit sa cible 'après une mise à jour pour les trimestriels publiés récemment par l'opérateur de satellites, la variation de changes dollar-euro défavorable, et une plus grande visibilité sur les impacts de la Covid-19 en 2020'.



