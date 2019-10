SF Retail Properties Fund achète un immeuble à Vernier

Zurich (awp) - Le fonds immobilier SF Retail Properties Fund a fait l'acquisition d'un immeuble à Vernier pour 16,55 millions de francs suisses. Il envisage une augmentation de capital de maximum 55 millions.

L'acquisition porte sur le centre des Avanchets dans la commune genevoise de Vernier, qui a une valeur de marché de 17,28 millions, précise le communiqué mercredi. Le bien comprend un supermarché, une pharmacie, un restaurant et une bibliothèque. Le portefeuille du fonds s'élève ainsi à 86 biens dans 19 cantons pour une valeur de 735 millions de francs suisses.

La rénovation de 18 mois du centre Bioggio (Tessin) est achevée. L'investissement s'élève à 8 millions de francs suisses et porte la valeur de marché à 19 millions. Coop et un café y sont notamment installés. Des discussions ont eu lieu pour trouver des locataires potentiels pour des locaux vacants au rez-de-chaussée et au 1er étage.

La direction du fond planche également sur une augmentation de capital "pour de nouvelles acquisitions et le remboursement de la dette". La décision sera communiqué dans les prochaines semaines.

ck/rp