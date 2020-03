SF Urban Properties a vu son bénéfice annuel dopé par les revalorisations

Zurich (awp) - Le groupe immobilier SF Urban Properties a bouclé 2019 sur un bénéfice net en forte hausse, à la faveur de la revalorisation de son portefeuille, d'un taux de vacance très bas et d'une baisse des charges fiscales. Les actionnaires se verront proposer un dividende inchangé.

Le bénéfice net a bondi de plus d'un tiers (+38,4%) à 18,5 millions de francs suisses. Ajusté de l'effet des revalorisations, il accuse toutefois un léger repli, à 12,4 millions, précise l'entreprise zurichoise mercredi dans un communiqué.

Pour rémunérer ses actionnaires, le conseil d'administration proposera un dividende de 3,60 francs suisses par action sous forme de réduction de la valeur nominale par nominative cotée d'une valeur nominale de 12,60 francs suisses, et de 0,72 franc par titre d'une valeur nominale de 2,52 francs suisses. Basé sur le cours de clôture du 31 décembre, cela correspond à un rendement du dividende de 3,65%.

Au bouclement de l'exercice, le taux de vacance était de 1,66%, contre plus du double un an plus tôt. La concentration stratégique sur les régions de Zurich et de Bâle s'est poursuivie, et la valeur du portefeuille immobiler s'est enrobée de 3,2% à 670,4 millions.

Pour l'exercice en cours, la direction de SF Urban Properties s'attend à ce que la demande institutionnelle pour les immeubles de rendement se maintienne, et table sur un "résultat convaincant", sans plus de précisions.

En raison des incertitudes actuelles, la société entend mettre l'accent sur ses activités locatives, et s'est fixé pour objectif de maintenir le taux de vacance en dessous de 3%.

buc/jh