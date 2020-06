SFP boucle avec succès son augmentation de capital 0 12/06/2020 | 08:11 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Zurich (awp) - Le fonds immobilier SF Sustainable Property Fund a bouclé avec succès son refinancement, levant grâce à une augmentation de capital un montant brut de 61,91 millions de francs suisses, a annoncé vendredi la fondation de placement SFP. La totalité des nouvelles parts, soit 507'488 au total, ont trouvé preneur pour un prix d'émission unitaire de 122,00 francs suisses net par titre. Au terme de l'opération de refinancement, le total des titres en circulation se situe désormais à 7,1 millions. al/lk 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur SFP HOLDINGS CO., LTD. 2018 SFP HOLDINGS CO LTD : publication des résultats trimestriels