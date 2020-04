SFS bien armé pour affronter le ralentissement économique

Zurich (awp) - Le fabricant d'éléments de construction et de dispositifs de fixation métalliques SFS s'est dit bien préparé pour affronter les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus.

Le groupe st-gallois a indiqué avoir enregistré un "solide" premier trimestre et disposer d'un finances solides, sans pour autant dévoiler de chiffre concret. La période sous revue a été marquée par une "légère" croissance organique et des recettes stables. Associé aux mesures prises - chômage partiel et réduction des coûts, SFS est "préparé au ralentissement économique", selon un communiqué publié jeudi.

Le deuxième trimestre s'annonce cependant plus difficile, en raison des répercussions du Covid-19 sur la conjoncture mondiale, avec un repli de l'activité. L'impact est cependant difficilement chiffrable pour l'ensemble de l'année. Malgré ces difficultés, SFS s'est dit en mesure de surmonter la pandémie.

Lors de l'assemblée générale, les actionnaires ont par ailleurs accepté le versement d'un dividende de 1,80 franc par nominative, réduit de 10% comparé à l'exercice précédent.

al/