SFS comble les attentes en 2018

Zurich (awp) - Le fabricant de solutions d'assemblage et d'éléments métalliques de précision SFS a amélioré ses recettes et la rentabilité l'année dernière, répondant aux attentes du marché. Le groupe st-gallois, qui publiera ses résultats détaillés le 8 mars, n'a pas précisé ses objectifs pour 2019.

Le chiffre d'affaires brut a augmenté de 6,5% à 1,74 milliard de francs suisses. Ce montant est quasiment conforme aux 1,77 milliard anticipés en moyenne par les analystes interrogés par AWP. Des effets de change positifs de 1,4% et une croissance organique de 4,3% ont contribué à la progression des ventes.

Le groupe a enregistré une hausse marquée en Europe (+9,6%) et aux Amériques (+9,3%) et une croissance plus molle en Suisse (+3,8%) et en Asie (+1,1%). L'activité a par contre reculé sur les continents africain et asiatique (-5,4%).

Au niveau de la rentabilité, la direction s'attend à dégager un bénéfice d'exploitation en hausse de 23% à 243 millions de francs suisses pour une marge de 14%.

En juillet, le groupe visait pour l'ensemble de l'exercice écoulé une croissance de 7% à 9%, assortie d'une marge opérationnelle (Ebit) de 14,3%.

al/jh