SGL CARBON : Kepler Chevreux conserve son opinion négative

Données financières (EUR) CA 2020 946 M EBIT 2020 13,2 M Résultat net 2020 -36,7 M Dette 2020 430 M Rendement 2020 - PER 2020 -9,52x PER 2021 -158x VE / CA2020 0,83x VE / CA2021 0,82x Capitalisation 358 M Graphique SGL CARBON SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SGL CARBON SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 4,08 € Dernier Cours de Cloture 2,93 € Ecart / Objectif Haut 295% Ecart / Objectif Moyen 39,1% Ecart / Objectif Bas -31,7% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Michael Majerus Chief Executive & Financial Officer Susanne Klatten Chairman-Supervisory Board Helmut Jodl Deputy Chairman-Supervisory Board Edwin Eichler Member-Supervisory Board Markus Stettberger Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SGL CARBON SE -38.19% 390 TIANQI LITHIUM CORPORATION -46.12% 3 365 GEM CO., LTD. -11.50% 2 889 JINDUICHENG MOLYBDENUM CO., LTD. -26.59% 2 658 IMERYS -21.71% 2 533 AURUBIS -9.08% 2 397