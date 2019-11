SGS : Oddo BHF à 'alléger' avant des réunions en Chine

04/11/2019 | 10:44

Oddo BHF maintient son opinion 'alléger' et son objectif de cours de 2.300 francs suisses sur SGS, avant les journées investisseurs que le fournisseur de services de certification tiendra les 7 et 8 novembre en Chine et à Taiwan.



Le bureau d'études rappelle avoir dégradé SGS en juin dernier 'pour le manque de catalyseurs à court terme et la valorisation élevée, l'amélioration de la marge étant conditionnée par le self-help et bien intégrée dans les estimations du consensus'.



'La valorisation nous semble toujours excessive à 26,4 fois le PE 12-m fwd, la prime la plus élevée du secteur face à l'historique. Nous pensons que cet évènement sera clé pour apprécier la marge de manoeuvre du groupe en termes de self-help', juge-t-il.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.