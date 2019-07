SGS : Oddo BHF reste à alléger', réduit sa cible

10/07/2019 | 10:25

Oddo BHF reste à 'alléger' sur SGS avec un objectif de cours abaissé de 2.450 à 2.350 francs suisses, jugeant que 'le ralentissement de la croissance au premier semestre confirme sa vision d'un environnement plus sujet aux mauvaises surprises cette année'.



'Avec la cession de PSC, le groupe tient sa promesse de céder près de 5% de son CA cette année, mais l'impact positif sur la marge est limité et n'enraie pas le momentum négatif de révision des BPA', estime l'analyste.



Il ajoute que la valorisation demeure en prime de 19% par rapport à la moyenne historique, 'un niveau difficilement tenable, même pour une valeur de qualité comme SGS, en l'absence de nouveau programme de cessions pour alimenter l'amélioration de la marge'.



