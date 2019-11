SGS : Oddo BHF reste à 'alléger', réduit sa cible

11/11/2019 | 13:13

Oddo BHF réitère son opinion 'alléger' mais relève son objectif de cours de 2300 à 2370 francs suisses sur SGS, après la réunion investisseurs de la semaine dernière qui conduit le bureau d'études à réviser légèrement ses estimations 2019 (-1%) et 2020 (+2%).



'A 26 fois le PE 12-m fwd et une prime de 23% par rapport à la moyenne historique, la plus élevée du secteur, la valorisation nous semble encore exagérée pour une amélioration de la performance qui sera plutôt visible au second semestre 20 selon nous', juge l'analyste.



Il ajoute qu'après une révision des consensus de BPA 2020 de -12% depuis le début de l'année et une performance de +15%, SGS 'devra délivrer sur l'optimisation de ses opérations et sur la croissance externe relutive pour mériter cette faveur'.



