SGS : dégradé par Credit suisse, qui n'est plus à l'achat

25/01/2019 | 11:28

Credit suisse n'est plus d'avis d'acheter ('surperformance') l'action du groupe de certification et de conformité SGS, sur laquelle les analystes sont devenus neutres. La cible est ramenée de 2.700 à 2.400 francs suisses, pratiquement en ligne avec le cours actuel du titre.



Principal argument des analystes : la 'modération' de la croissance organique des ventes, qui devrait revenir de 5,3% en 2018 à 4,3% au 1er semestre 2019 'en raison des vents contraires affectant les divisions Consumer, Certification, Transport et Industrial combinées à une base de comparaison plus difficile dans les branches Oil & Gas et Minerals', peut-on lire.



D'une manière générale, 'le ralentissement de la croissance devrait limiter le potentiel de réappréciation de l'action SGS dans les mois qui viennent', ajoute Credit suisse, qui cite notamment les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Même si les perspectives du groupe à plus terme suisse sont toujours jugées 'positives'.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.