Conformité de l'étiquetage des produits agroalimentaires : faites le point avec SGS

19 nov. 2018

Une exigence essentielle pour renforcer le lien de confiance

Une étiquette conforme à la réglementation du pays de commercialisation est un véritable passeport pour faciliter la mise sur le marché des différents produits agroalimentaires et éviter ainsi des coûts supplémentaires liés au rappel de produits, de re-étiquetage et d'éventuels dommages liés à la réputation des produits/de la marque.

Les services SGS à chaque étape de votre projet de conformité

L'étiquetage des produits agroalimentaires est obligatoire et doit être conforme aux règlements nationaux et internationaux en vigueur, il doit être clair et précis afin d'informer au mieux le consommateur.

Afin d'assurer la mise sur le marché de vos produits en toute conformité, nous intervenons dans tout le processus de développement d'étiquettes, à savoir :

Vérification de la revue règlementaire, des mentions obligatoires

Validation des obligations locales

Conseils techniques

Traduction des étiquettes

Validation des étiquettes

Mise sur le marché

Avec des bureaux et des laboratoires dans le monde entier, SGS vous offre un service local de révision des étiquettes réduisant ainsi le risque d'erreurs et aide à assurer la conformité.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone 02 32 18 81 02 ou par email.