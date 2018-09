Zurich (awp) - Le groupe SGS a émis sous la direction de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), Credit Suisse et UBS deux emprunts dont voici les conditions:

tranche 1: montant: 225 mio CHF (avec clause de réouverture) taux: 0,75% prix d'émission: 100,068% libératon: 29.10.2018 durée: 7 ans, jusqu'au 29.10.2025 rating: A3/A/mid A/A all stable (Moody's/ZKB/CS/UBS) no valeur: 39'863'352 (6) cotation SIX: dès le 26.10.2018 tranche 2: montant: 175 mio CHF (avec clause de réouverture) taux: 1,25% prix d'émission: 101,157% libératon: 29.10.2018 durée: 9,99 ans, jusqu'au 27.10.2028 rating: A3/A/mid A/A all stable (Moody's/ZKB/CS/UBS) no valeur: 39'863'353 (4) cotation SIX: dès le 26.10.2018

